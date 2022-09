ആർ.ഗാന്ധി യെസ് ബാങ്ക് ചെയർമാൻ

മുംബൈ∙ യെസ് ബാങ്കിന്റെ നോൺ–എക്സിക്യൂട്ടിവ് പാർട്–ടൈം ചെയർമാൻ ആയി ആർ.ഗാന്ധിയെ നിയമിച്ചു. ഇന്നലെ മുതൽ 3 വർഷമാണു കാലാവധി. റിസർവ് ബാങ്ക് മുൻ ഡപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ആണ്.

English Summary: RBI approves appointment of R Gandhi as non-executive chairman of Yes Bank