ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ, ബംഗാളിൽ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും. കേരളത്തിൽ ഇടതു മുന്നണിയെ എതിർക്കുകയും ബംഗാളിൽ അവരുമായി സഖ്യത്തിൽ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രചാരണത്തിൽനിന്ന് ഇരുവരും വിട്ടുനിന്നത്.

English Summary: Rahul and Priyanka to campaign in bengal