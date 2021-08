ദീപക് ദാസ് പുതിയ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതിയ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് (സിജിഎ) ആയി ദീപക് ദാസ് ചുമതലയേറ്റു. കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺട്രോളർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചുമതല വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നികുതി പിരിക്കൽ, അക്കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആധുനീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രമുഖ പങ്കുവഹിച്ച ദീപക് ദാസ് 1986 ബാച്ച് സിവിൽ അക്കൗണ്ട്സ് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അക്കൗണ്ടിങ് രംഗത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് സിജിഎയുടെ ചുമതല.

English Summary: Deepak Das Appointed As New Controller General Of Accounts