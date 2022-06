ഹാർദിക് പട്ടേൽ ബിജെപിയിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് വിട്ട യുവനേതാവ് ഹാർദിക് പട്ടേൽ നാളെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നേക്കും. ബിജെപിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഹാർദിക് മുൻപ് തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ബിജെപി നേതൃത്വവുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തിയതായാണു വിവരം.

ഈ വർഷം അവസാനം ഗുജറാത്തിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, പട്ടേൽ സമുദായ നേതാവായ ഹാർദിക്കിന്റെ വരവ് പാർട്ടിക്കു കരുത്തേകുമെന്നാണു ബിജെപിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പട്ടേൽ സമുദായത്തിലെ പ്രമുഖനായ നരേഷ് പട്ടേലിനെ ഹാർദിക്കിനു പകരം പാർട്ടിയിലെത്തിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം ഇനിയും വിജയിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Former Congress Leader Hardik Patel to Join BJP on June 2