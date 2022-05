‘മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി യോഗ’ മുഖ്യവിഷയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഈ വർഷത്തെ യോഗദിനത്തിന്റെ ആശയം ‘മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി യോഗ’ എന്നായിരിക്കും. മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ യോഗ എങ്ങനെ സഹായിച്ചു എന്ന പഠനത്തിനു ശേഷമാണ് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ഈ ആശയം രൂപീകരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച മൻ കീ ബാത്ത് പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് വിഷയം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



English Summary: Theme For 8th International Day Of Yoga: "Yoga For Humanity"