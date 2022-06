നാഷനൽ ഹെറൾഡ് കേസ്: സോണിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാഷനൽ ഹെറൾഡ് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആവശ്യം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. പുതിയ തീയതി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ജൂലൈ മൂന്നാം വാരത്തിലേക്കു മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

കോവിഡ് നെഗറ്റീവായെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സോണിയ കൂടുതൽ സമയം തേടിയത്. കോവിഡും ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധയും മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് നേരത്തെ ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

English Summary: Enforcement Directorate gives more time for Sonia Gandhi in National Herald Case