മണിപ്പുർ: 5 ജെഡി(യു) എംഎൽഎമാർ ബിജെപിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനു കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി മണിപ്പുരിലെ 5 ജെഡി(യു) എംഎൽഎമാർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. നിതീഷ് കുമാർ എൻഡിഎ വിട്ടപ്പോൾ പട്നയിലെത്തി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് ഇവർ. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മണിപ്പുരിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് 38 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച ജെഡി(യു) 6 സീറ്റിൽ ജയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 5 പേരാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതിനാൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഇതു പെടില്ല.

English Summary: 5 Of 7 MLAs From Nitish Kumar's JDU In Manipur Merge With BJP