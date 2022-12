റിവാബ ജഡേജയ്ക്ക് കൂറ്റൻ സ്കോർ!

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗർ നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ഭാര്യയും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുമായ റിവാബ ജഡേജയ്ക്കു ജയം. തുടക്കത്തിൽ പിന്നിലായിരുന്ന റിവാബ പിന്നീട് കുതിച്ചുകയറി. 53,301 വോട്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ കർഷൻ കർമുർ രണ്ടാമതെത്തി. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ബിപേന്ദ്രസിങ് ജഡേജയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രചാരണം നയിച്ചത് ജഡേജയുടെ സഹോദരി നയനാബ ആയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഒതുങ്ങി.

English Summary: Ravindra Jadeja's Wife & BJP's Rivaba Jadeja win in Gujarat on Her Debut