7 നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് സുപ്രീം കോടതി; ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നവരുടെ മോചനം വേഗത്തിലാക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന വിചാരണത്തടവുകാരുടെയും കുറ്റവാളികളുടെയും മോചനം വേഗത്തിലാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി 7 നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

∙ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്ന കോടതി, ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ച ദിവസമോ തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തിനുള്ളിലോ ഉത്തരവ് ഇ മെയിൽ ആയി ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് അയയ്ക്കണം. ജാമ്യം അനുവദിച്ച ദിവസം ഏതെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ഇ–പ്രിസൺ സോഫ്റ്റ്‍വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

∙ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് 7 ദിവസത്തിനുള്ളി‍ൽ മോചനം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കണം. അവർ പ്രതിക്കോ/കുറ്റവാളിക്കോ നിയമസഹായം ലഭ്യമാക്കണം.

∙ ജാമ്യം അനുവദിച്ച തീയതിയും മോചനദിവസവും സ്വമേധയാ രേഖപ്പെടുത്തുംവിധം നാഷനൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ ഇ–പ്രിസൺ സോഫ്റ്റ്‍വെയർ മാറ്റണം.

∙ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാണെങ്കിൽ ജാമ്യ ഉപാധികളിൽ ഇളവു തേടി ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയെ സമീപിക്കാം.

∙ ജാമ്യത്തുകയും മറ്റും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചാൽ താൽക്കാലിക ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതു പരിഗണിക്കാം.

∙ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഇളവോ മാറ്റമോ അനുവദിക്കാം.

∙ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ നിന്നു തന്നെ ആൾജാമ്യം എന്ന വ്യവസ്ഥ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം.

അമിക്കസ് ക്യൂറിമാരായ ഗൗരവ് അഗർവാൾ, ലിസ് മാത്യു, ദേവാൻഷ് എ. മൊഹ്ത എന്നിവർ അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കെ.എം.നടരാജുമായി ചർച്ച ചെയ്തു നൽകിയ നി‍ർദേശങ്ങളാണ് പരിഗണിച്ചത്.

English Summary : Supreme Court gives seven directions to speed up the release of those getting bail