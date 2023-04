ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ വില കുറയ്ക്കാനായി വില നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി 2014ലെ വില നിയന്ത്രണ നയത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി. ഇതുവരെ ലോകത്തെ നാലു പ്രമുഖ ഗ്യാസ് ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ രാജ്യാന്തര വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വില നിർണയിക്കുന്ന രീതി മാറ്റി ഇന്ത്യൻ ബാസ്കറ്റിലെ ബെന്റ് ക്രൂഡിന്റെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വില നിശ്ചയിക്കും. ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം കൂടി അനുവദിക്കുന്ന 2023ലെ ബഹിരാകാശ നയത്തിനും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി.

അടിസ്ഥാനവിലയായി നാലു ഡോളറും കൂടിയ വിലയായി 6.5 ഡോളറും (ഒരു ബ്രിട്ടിഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റിന്) നിശ്ചയിച്ചു. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ എത്ര വില കൂടിയാലും ഈ തറവിലയുടെയും മേൽത്തട്ട് വിലയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ വില. പൈപ്പിലൂടെ വരുന്ന ഗ്യാസിനും സിഎൻജിക്കും ഇതുമൂലം ഏഴു രൂപവരെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ പുതിയ space നയം ഉപകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജിതേന്ദ്രസിങ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Central government to control price of natural gas those produce in India