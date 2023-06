ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിനൊപ്പം 35 പൈസ മുടക്കിയാൽ ഇൻഷുറൻസ് 10 ലക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് സമയത്തു വെറും 35 പൈസ അധികമായി നൽകിയാൽ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെയുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കും. എന്നാൽ, വലിയൊരു പങ്ക് യാത്രക്കാരും ഇതു തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല. 2016 ലാണ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത്. ഒഡീഷയിലെ ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിൽ ഇരയാവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ കമ്പനികൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യണമെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (ഐആർഡിഎഐ) ഇന്നലെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.



∙ ഇൻഷുറൻസ് തുക

അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിനും പൂർണമായി അംഗപരിമിതരാകുന്നവർക്കും 10 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. ഭാഗികമായ അംഗപരിമിതിക്ക് 7.5 ലക്ഷം രൂപയാണു ലഭിക്കുക. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആശുപത്രിച്ചെലവിന് 2 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും.

∙ എന്തിനൊക്കെ?

പാളം തെറ്റൽ, കൂട്ടിയിടി എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ ഭീകരാക്രമണം, മോഷണശ്രമത്തിനിടെയുള്ള ആക്രമണം, വെടിവയ്പ്, തീവയ്പ് എന്നിവയ്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് കവറേജുണ്ട്. ട്രെയിനിൽനിന്നു വീണാലും പരിരക്ഷയുണ്ടാകും. ലിബർട്ടി ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്, എസ്ബിഐ ജനറൽ ഇൻ‌ഷുറൻസ് എന്നിവയാണ് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത്.

∙ എങ്ങനെ?

ഐആർസിടിസി പോർട്ടൽ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് Travel Insurance എന്നതിനു താഴെ Yes, and I accept തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതോടെ ഒരു പിഎൻആർ നമ്പറിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതു ബാധകമാകും. പോളിസി വിവരങ്ങൾ മെയിൽ, എസ്എംഎസ് ആയി ലഭിക്കും. അതിലുള്ള ലിങ്കിൽ പോയി നോമിനിയുടെ പേരു നൽകണം. നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം വന്നാൽ നിയമപരമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശിക്കു തുക ലഭിക്കും.

