ഓർക്കുക; ഇനി 5 നാൾ മാത്രം

∙ നോമിനിയെ ചേർക്കണം



ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിനായുള്ള ഡി മാറ്റ് അക്കൗണ്ടുള്ളവർക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകർക്കും നോമിനിയെ ചേർക്കാനുള്ള സമയം 30ന് അവസാനിക്കും. നോമിനിയില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ 30നുശേഷം മരവിപ്പിക്കും.

∙ 2,000 രൂപ നോട്ട്

2000 രൂപ കറൻസി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇനി 5 ദിവസം. പരമാവധി 10 നോട്ടുകൾ ഒരു സമയം മാറ്റിയെടുക്കാം. അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ബാങ്കുകളിലും വ്യക്തികൾക്ക് നോട്ടുകൾ മാറിയെടുക്കാം.

∙ ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കണം

സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ലഘു സമ്പാദ്യപദ്ധതികളിൽ ആധാർ നമ്പർ നൽകാത്തവർ 30നകം ഇത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കും. ആധാർ നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. ബാങ്ക്/പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് സന്ദർശിച്ച് ആധാർ കാർഡും പാസ് ബുക്കും നൽകി ലിങ്ക് ചെയ്യാം.

ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഇങ്ങനെ

∙ വിദേശ ടൂറുകൾക്ക് ചെലവ് കൂടും

വിദേശത്തേക്ക് പണമയയ്ക്കുന്നതിനു വർധിപ്പിച്ച ടിസിഎസ് (ഉറവിടത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന നികുതി) 1 മുതൽ ഈടാക്കും. 5 ശതമാനമായിരുന്ന ടിസിഎസ് 20% വരെയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. വിദേശ ടൂർ പാക്കേജ് വാങ്ങൽ, ബോണ്ടുകൾ, ഓഹരികൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പണമയയ്ക്കൽ, പ്രവാസികൾക്കുള്ള സമ്മാനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കു ചെലവു കൂടും. വിദ്യാഭ്യാസ, ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കു നിലവിലെ നിരക്ക് തുടരും.

∙ ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടിസ്ഥാന രേഖ



ഒക്ടോബർ ഒന്നിനു ശേഷം ജനിക്കുന്നവരുടെ പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനരേഖയായി ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാറും.

∙ കാറുകൾ സ്റ്റാർ നോക്കി വാങ്ങാം



ഒക്ടോബർ ഒന്നിനു ശേഷം സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് നോക്കി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ അവസരമൊരുങ്ങും. ഇടിയുടെ ആഘാതം പരിശോധിക്കുന്ന ക്രാഷ് ടെസ്റ്റുകളിലെ പ്രകടനം അടിസ്ഥാനമാക്കി കാറുകൾക്ക് സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് നൽകുന്ന ‘ഭാരത് എൻക്യാപ്’ സംവിധാനം ആരംഭിക്കും.

