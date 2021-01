പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ബൈക്കപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു: ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടു ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചു

പെരിങ്ങുളം ∙ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു വരുംവഴിയുണ്ടായ ബൈക്കപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു. തോട്ടപ്പള്ളിൽ അപ്പച്ചന്റെയും ലൈസമ്മയുടെയും മകൻ രഞ്ജിത്ത് സേവ്യർ(22) ആണു മരിച്ചത്.



വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്തോടെ പാലാ അരുണാപുരം സെന്റ് തോമസ് കോളജിനു സമീപമുള്ള വളവിലാണ് അപകടം. ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു രഞ്‌ജിത്ത്.



ബൈക്ക് റോഡിലെ വെള്ളത്തിൽ തെന്നി നിയന്ത്രണം വിട്ടു ഭിത്തിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്കാരം ഇന്ന് 2നു തിരുഹൃദയ പള്ളിയിൽ. എമിൽ, ജിന്റോ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ്.



English Summary: Man Died On his Birthday in Accident