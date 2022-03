കുറഞ്ഞ ഭൂമിയുള്ളവർക്കും നികുതി വർധന; ഓട്ടോയ്ക്കും ബൈക്കിനും ഹരിതനികുതിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി പരിഷ്കരണം കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഭൂമിയുള്ളവർക്കും ബാധകമാകും. പുതിയ സ്ലാബും നിരക്കും ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിൽ മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു ആർ (2.47 സെന്റ്) കണക്കാക്കിയാണു നികുതി നിരക്ക് നിർണയിക്കുക.

ഓട്ടോയ്ക്കും ബൈക്കിനും ഹരിതനികുതിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പുതിയ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹരിത നികുതിയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷകളെ ഒഴിവാക്കിയതായി ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡീസൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനാണു പുതിയ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്കു ഹരിത നികുതി ചുമത്താൻ ബജറ്റിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് 500 രൂപയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച നികുതി. ബൈക്കുകൾക്കും ഹരിത നികുതിയില്ല.

English Summary: No green tax for autos and bikes; land tax slabs