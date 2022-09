ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ്: ഹയർസെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊപ്പം നൽകാൻ പദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹയർ സെക്കൻഡറി പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊപ്പം ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിനു മുന്നോടിയായുള്ള ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് കൂടി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശുപാർശയുമായി മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ്. ഇതിനായി പ്ലസ്ടു പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ലേണേഴ്സ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണു വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം. പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ലേണേഴ്സ് പരീക്ഷയും നടത്തി ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ കുട്ടികളിൽ ട്രാഫിക് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഗതാഗത കമ്മിഷണർ എസ്.ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുതിയ പദ്ധതിനിർദേശം തയാറാക്കിയത്. ഇത് ഉടൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു കൈമാറും. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അനുകൂല നിലപാടു സ്വീകരിച്ചാൽ കേന്ദ്ര മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെയാകും ഇതു നടപ്പാക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിഷ്കരിച്ച പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഗതാഗത–റോഡ് നിയമങ്ങളും ഇടം പിടിക്കും.

