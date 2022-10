ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് 142 വർഷം കഠിന തടവ്

പത്തനംതിട്ട ∙ 10 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന് കവിയൂർ ഇഞ്ചത്തടി പുലിയളയിൽ ബാബുവിനെ (ആനന്ദൻ–41) പത്തനംതിട്ട പോക്സോ പ്രിൻസിപ്പൽ ജഡ്ജി ജയകുമാർ ജോൺ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 142 വർഷം കഠിന തടവിനും 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഒടുക്കുന്നതിനും ശിക്ഷിച്ചു. പിഴ ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ 3 വർഷം കൂടി തടവ് അനുഭവിക്കണം. ജില്ലയിൽ പോക്സോ കേസിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ കാലയളവിലേക്കുള്ള ശിക്ഷയാണിത്.



English Summary: Man Sent To Jail For 142 Years For Sexually Assaulting Minor