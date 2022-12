കാർ തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ഒരു മരണം

മൂന്നാർ ∙ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ നൂറടി താഴ്ചയിലേക്കു മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു. മൂന്നു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. കുമളി 66-ാം മൈൽ കുറ്റുവേലിൽ ഷാജി കെ.ചുമ്മാർ (53) ആണ് മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ബേബിച്ചൻ (64), ബേബിച്ചന്റെ മകൻ നിഖിൽ (27), സഹോദരപുത്രനായ റ്റിറ്റോ ജോസ് (33) എന്നിവരെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ രണ്ടരയ്ക്കു മൂന്നാർ - ടോപ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ ചിറ്റുവര 18-ാം മൈലിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

കുമളിയിൽ നിന്നു വട്ടവട പഴത്തോട്ടത്തുള്ള ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പരുക്കേറ്റവർ റോഡിലെത്തി വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ഈ വഴി പോയ മലപ്പുറം സ്വദേശികളാണ് ഇവരെ ടാറ്റാ ടീ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. മൂന്നാർ എസ്ഐ കെ.ഡി.ചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസെത്തി. ഷാജിയുടെ ഭാര്യ: ബിന്ദു. മക്കൾ: പോപ്പി, ടുട്ടു, ജിത്തു.

