നരബലി: രണ്ടാമത്തെ കുറ്റപത്രം 21നു സമർപ്പിക്കും

കാലടി∙ ഇലന്തൂർ നരബലി കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ കുറ്റപത്രം 21നു കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. പെരുമ്പാവൂർ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്ന റോസിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് കേസ്. പ്രതികളായ മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഭഗവൽസിങ്, ഭാര്യ ലൈല എന്നിവർ ജയിലിലാണ്.

ഈ സംഭവത്തിനു ശേഷം ഇവർ മൂവരും എറണാകുളത്തു താമസിച്ചിരുന്ന പത്മയെ നരബലി നടത്തിയ കേസിലെ കുറ്റപത്രം കഴിഞ്ഞ 6നു എറണാകുളം മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സാഹചര്യത്തെളിവുകളും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും അവലംബിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. തുടർന്നാണു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത്.

English Summary: Second charge sheet in human sacrifice case to be submitted on january 21