ആലപ്പുഴ സിപിഎമ്മിലെ ഫോൺ ചോർത്തൽ; ഡിജിപിക്ക് പരാതി

ആലപ്പുഴ ∙ സിപിഎമ്മിലെ വിഭാഗീയതയുടെ ഭാഗമായി പാ‍ർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ഫോൺ ചോർത്തുന്നതായി ആരോപിച്ച് രണ്ടുപേർ ഡിജിപിക്കു പരാതി നൽകി. രണ്ടുപേർ കൂടി അടുത്ത ദിവസം പരാതി നൽകുമെന്നാണ് വിവരം.

പരാതി നൽകിയവരിൽ ഒരു ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമുണ്ട്. ജനപ്രതിനിധികളുടെയും അവരുടെ സ്റ്റാഫിന്റെയും ഉൾപ്പെടെ ഫോൺ ചോർത്തുന്നതായി സൂചന ലഭിച്ചെന്ന് പാർട്ടിയിൽ‍ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു.

പാർട്ടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ സർ‍‍ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോൺ ചോർത്തൽ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉന്നതർക്ക് പരാതി നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് ചോർത്തൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നവർ. പരാതി ലഭിച്ചാൽ പൊലീസിന് അന്വേഷിക്കേണ്ടിവരും.

ലഹരിക്കടത്ത്, അശ്ലീല വിഡിയോ വിവാദങ്ങളോടെ പാർട്ടിയിൽ രൂക്ഷമായ വിഭാഗീയതയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഫോൺ ചോർത്തൽ ആരോപണം.

