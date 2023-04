പെട്രോൾ, ഡീസൽ: 2 രൂപ വീതം കൂട്ടി; മറ്റു വർധനകളും പ്രാബല്യത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ധന സെസും മറ്റു നികുതി, ഫീസ് വർധനകളും പ്രാബല്യത്തിൽ. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലീറ്ററിനു 2 രൂപ വീതം കൂടി. വില കൂടുംമുൻപു ഫുൾ ടാങ്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന തിരക്കായിരുന്നു പമ്പുകളിൽ ഇന്നലെ.

ഭൂമി ന്യായവില 20% വർധിച്ചു. 500– 999 രൂപ വിലയുള്ള ഇന്ത്യൻ നിർമിത വിദേശമദ്യത്തിന് 20 രൂപ, 1000 രൂപയിലേറെ വിലയുള്ളതിനു 40 രൂപ വീതം സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സെസും പ്രാബല്യത്തിലായി.

കെട്ടിട നികുതിയും ഉപനികുതികളും 5% വർധിച്ചു. കാറുകളടക്കം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റത്തവണ നികുതി 1–2% കൂടി. ഇ–വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റത്തവണ റോഡ് നികുതി 20 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 5% ആയി കുറഞ്ഞു. 60 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള വീടുകൾക്ക് ഇന്നുമുതൽ നികുതിയില്ല.

