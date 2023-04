ചില്ലറയല്ല പ്രതിഷേധം; ഇന്ധനം നിറച്ചവർക്കെല്ലാം 2 രൂപ ഫ്രീ...!

പൂച്ചട്ടി (തൃശൂർ) ∙ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 2 രൂപ അധിക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ചില്ലറസമരവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. പൂച്ചട്ടിയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനെത്തിയവർക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ 2 രൂപ വീതം ‘സമാശ്വാസ’മായി നൽകി.

ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനെത്തിയവർ 2 രൂപ സ്വീകരിച്ചു പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമറിയിച്ചു. ഇവരിൽ ചിലർ തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ചില്ലറത്ത‍ുട്ടുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർക്കു സമ്മാനിച്ചു പ്രോത്സാഹനമേകി. പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്തുണയേറിയപ്പോൾ ആകെ വിതരണം ചെയ്തതു നൂറിലേറെ 2 രൂപാത്തുട്ടുകൾ. കഴിയാവുന്നത്ര നാണയങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണു പ്രവർത്തകർ പമ്പിലെത്തിയത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

