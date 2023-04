പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്, അഗസ്ത്യാർകൂടം...; ഏതു കാട്ടിലേക്കാണ് യാത്ര?

ചിന്നക്കനാൽ ∙ അരിക്കൊമ്പനെ എവിടേക്കു കൊണ്ടു പോകും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണു വനം വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവും അഗസ്ത്യാർകൂടവും വനം വകുപ്പ് പരിഗണിക്കുന്നതായാണു സൂചന. കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരു പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് വനം വകുപ്പ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാത്തത്.

അരിക്കൊമ്പനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴികളുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും പൊലീസും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പും ഏറ്റെടുക്കും. അരിക്കൊമ്പനെ എങ്ങോട്ടുമാറ്റും എന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാതിരിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജില്ലയിലെത്തിയ മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ നൽകിയ ഉറപ്പ്. എന്നാൽ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഇന്നലെ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

