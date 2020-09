ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആം ആദ്മി പാർട്ടി 70–ൽ 54 മുതൽ 60 വരെ സീറ്റ് നേടുമെന്ന് ടൈംസ് നൗ– ഇപ്സോസ് സർവേ. ബിജെപിക്ക് 10 മുതൽ 14 സീറ്റ് വരെ കിട്ടാം. കോൺഗ്രസ്സിന് 2 മുതൽ 4 സീറ്റ് വരെ കിട്ടിയേക്കാം. ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് 52 % വോട്ടും ബിജെപിക്ക് 34 % വോട്ടുമാണ് സർവേ പ്രവചിക്കുന്നത്.



English Summary: AAP will get 54 to 60 seats in Delhi elections: Times Now survey