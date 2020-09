ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ചൈന കടന്നുകയറി; രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇല്ലാതായാലും സത്യം പറയും: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിർത്തിയിൽ ചൈന കടന്നുകയറിയെന്ന ആരോപണം ആവർത്തിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ചൈന കടന്നുകയറിയെന്നുള്ളത് സത്യമായ കാര്യമാണ്. രാജ്യവിരുദ്ധമായതിനാൽ ഈ സത്യം ഒളിച്ചുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം തന്റെ രക്തം തിളപ്പിക്കുന്നുവെന്നും എറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വിട്ട വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ചതാണ്. മുൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു. ചൈന ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശം കൈക്കലാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന നുണ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്. എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തകർന്നാലും നുണ പറയാൻ ഞാൻ ഇല്ല– രാഹുൽ പറഞ്ഞു.



ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെ ചൈനീസ് സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് നുണ പറയുന്നവർ രാജ്യസ്നേഹികൾ അല്ല. എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി പകരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ കാര്യത്തിൽ നുണ പറയാനില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.



പിടിതരാതെ ഉയരുന്ന കോവിഡ് കേസുകളിലും അതിര്‍ത്തിയിലെ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റത്തിലും തന്റെ വാക്കുകളെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നേരത്തെ തന്നെ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ‘കോവിഡ് 19 രോഗത്തിനെതിരെയും സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ചയെപ്പറ്റിയും ഞാന്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അത് അവഗണിച്ചു. ദുരന്തം പിന്നാലെയുണ്ടായിരുന്നു. ചൈനയുടെ കാര്യത്തിലും എന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവര്‍ അവഗണിച്ചുവെന്നും രാഹുൽ നേരത്തെ തന്നെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.



