ബെംളൂരു∙ കാറിലും ബൈക്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്രചെയ്യുന്നവർക്ക് മാസ്ക് നിർബന്ധമില്ലെന്ന് ബെംഗളൂരു കോർ‌പറേഷൻ. കാറിൽ ഒന്നിലധികം പേർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കണം. ബൈക്കിൽ പുറകിൽ ആളുണ്ടെങ്കിലും മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് കോർപറേഷൻ മാർഷൻമാർ പിഴ ചുമത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോർപറേഷന്റെ നിർദേശം. മുന്‍പ്, ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ച് വ്യായാമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുകയും ഓടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാസ്ക് നിർബന്ധമില്ലെന്ന് കോർപറേഷൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Bengaluru: BBMP says masks not mandatory for solo motorists