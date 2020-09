കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 3 വയസ്സുകാരന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കാർ കയറിയിറങ്ങി; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

മുംബൈ∙ വീടിനു പുറത്തു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൂന്നു വയസ്സുകാരന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കാർ കയറിയിറങ്ങുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയാണ് വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മൽവാനിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണു സംഭവം. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കുട്ടി ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്ത് ആശുപത്രി വിട്ടു. കാർ ഓടിച്ചിരുന്നയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെട‌ുത്തിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ഇന്നു പുറത്തുവന്നു. വീടിനു മുന്നിലെ റോഡിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ കാർ കയറുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ. വാഹനം വരുന്നതു കണ്ട കുട്ടിക്ക് ഓടിമാറാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല. അതിനു മുൻപ് തന്നെ കാറിടിച്ചു. വിഡിയോ കാണുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ...

English Summary: Maharashtra: A car ran over a 3-year-old child while he was playing