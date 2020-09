‘ഏറ്റവും വലിയ ഫെമിനിസ്റ്റ്’; അനുരാഗ് കശ്യപിനെ പിന്തുണച്ച് തപ്സി പന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ അനുരാഗ് കശ്യപ് ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന നടി പായൽ ഘോഷിന്റെ ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ കശ്യപിനെ പിന്തുണച്ച് നടി തപ്സി പന്നുവിന്റെ കുറിപ്പ്. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അനുരാഗിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സഹിതം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിൽ അനുരാഗ് ഏറ്റവും വലിയ ഫെമിനിസ്റ്റാണെന്ന് പറയുന്നു.



‘എന്റെ സുഹൃത്തേ, എനിക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫെമിനിസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകത്തെ സ്ത്രീകൾ എത്ര ശക്തരും പ്രാധാന്യമുള്ളവരുമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു കലാസൃഷ്ടിയുടെ സെറ്റുകളിൽ ഉടൻ തന്നെ കാണാം’– കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അനുരാഗിനെതിരെ ആരോപണവുമായി പായൽ ഘോഷ് രംഗത്തെത്തിയത്. അനുരാഗ് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് നടി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2014 അവസാനത്തോടെ നടന്ന സംഭവത്തിനു തെളിവുകളൊന്നും കയ്യിലില്ല. ആരോപണങ്ങളെ നിഷേധിച്ച അനുരാഗ് അവ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്നു പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Taapsee Pannu shares note for 'biggest feminist' Anurag Kashyap after actress Payal Ghosh accuses him of sexual harassment