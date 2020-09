ലഹരിക്കേസ്: ശ്രദ്ധ കപൂറിനെയും സാറ അലി ഖാനെയും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും

മുംബൈ∙ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസിൽ ബോളിവുഡ് യുവതാരങ്ങളായ ശ്രദ്ധ കപൂർ, സാറ അലി ഖാൻ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചേക്കും. ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഇരുവരെയും നാർകോടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. സുശാന്തിന് ലഹരി എത്തിച്ചു കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ റിയ ചക്രവർത്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ബോളിവുഡിലെ യുവതാരങ്ങളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തിൽ എൻബിസി ഇരുവർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സമൻസ് അയക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ .ഭൂരിഭാഗം താരങ്ങളും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന റിയയുടെ ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേരെയാണ് എൻബിസി നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. പലരേയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് നേരത്തെ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.



സുശാന്തിന്റെ കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തി, റിയയുടെ സഹോദരൻ ഷോവിക് ചക്രവർത്തി, സുശാന്തിന്റെ ജോലിക്കാർ, ബോളിവുഡുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ലഹരിക്കടത്തുകാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 11 പേരാണ് നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.



സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് റിയ ചക്രവർത്തിയും ഷോവിക് ചക്രവർത്തിയും അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുമ്പ് മൂന്നു ദിവസം റിയയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മകന് ലഹരി എത്തിച്ചു നൽകിയത് റിയയാണെന്ന സുശാന്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പരാതിയിന്മേലായിരുന്നു നടപടി. സുശാന്തിനായി ലഹരി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിയ നടത്തിയ വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ പുറത്തുവന്നതും അന്വേഷണത്തിന് വേഗം കൂട്ടി. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിൽ റിയ ബോളിവുഡിലെ പല താരങ്ങളുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.



English Summary :Shraddha Kapoor, Sara Ali Khan May Be Summoned In Drugs Case: Sources