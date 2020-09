‘ലോകത്തിന്റെ ഫാർമസി’യായി ഇന്ത്യ; പ്രധാനമന്ത്രി യുഎൻ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പൊതുസഭയെ ഇന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യും. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് ഈ വർഷത്തെ പൊതുസഭാ സമ്മേളനം കൂടുതലായും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മോദിയുടെ വിഡിയോ സന്ദേശം ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 6.30ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും.

പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം നേരത്തെ തയാറാക്കിവച്ച പ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ പൊതുസഭ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 21 മിനിറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ, യുഎൻ ഉപരോധ കമ്മിറ്റി ഭീകര സംഘടനകളെയും ഭീകരരെയും പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുന്നതും മാറ്റുന്നതും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ സുതാര്യത വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് വിവരം. യുഎൻ സമാധാന ദൗത്യത്തിലേക്കു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈനികരെ അയയ്ക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.

അതിനാൽ വിവിധ ദൗത്യങ്ങളുടെ കാലാവധിയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സുസ്ഥിര വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായേക്കും. ലോകത്തിന്റെ ഫാർമസി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞേക്കും.

150ൽ അധികം രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക സമയം വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രസംഗം. ജമ്മു കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞത്. ഇമ്രാന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി മിജിതോ വിനിതോ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു.

English Summary: PM Narendra Modi to Highlight India’s Role as ‘Pharmacy to World’, Seek Greater Say in Peacekeeping Missions in UN General Assembly Speech Today