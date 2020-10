സ്റ്റോക്കോം ∙ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം മൂന്നു പേർ പങ്കിട്ടു. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയതിനാണു പുരസ്കാരം. യുഎസ് പൗരന്മാരായ ഹാർവി ആൾട്ടർ, ചാൾസ് റൈസ്, ബ്രിട്ടിഷ് പൗരൻ മൈക്കിൾ ഹഫ്ടൻ എന്നിവരാണു പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടത്. ലോകജനതയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മൂവർ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം സഹായകരമായെന്നു ജൂറി വിലയിരുത്തി.

English Summary: 3 Win Joint Nobel For Medicine "For Discovery Of Hepatitis C Virus"