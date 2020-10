ബൈക്ക് മരത്തിൽ ഇടിച്ച് തോട്ടില്‍ തെറിച്ചു വീണ് 2 യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു

കണ്ണൂർ∙ ചുണ്ടയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ടു ബൈക്ക് യാത്രികർ മരിച്ചു. കൈതേരി ആറങ്ങാട്ടേരി സ്വദേശികളായ അതുൽ (21), സാരംഗ് (22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മരത്തിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണതാകാമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അപകടത്തിൽപെട്ട ബൈക്ക്

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ആണ് നാട്ടുകാർ സംഭവം കണ്ടത്. ഒരാളുടെ മൃതദേഹം തോട്ടിലും മറ്റേയാളുടേത് സമീപത്തെ പറമ്പിലും ആണ് കിടന്നത്. പൊലീസെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുവരും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.



