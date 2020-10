മാസ്ക് ധരിക്കാതെ വിമാനത്തിൽ സ്ത്രീ; ജീവനക്കാരുടെ മുഖത്ത് തുപ്പി – വിഡിയോ

ബെൽഫാസ്റ്റ്∙ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ജീവനക്കാരോട് തർക്കിക്കുകയും യാത്രക്കാർക്കുനേരെ ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്ത വനിതയ്ക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധം. വടക്കൻ അയർലൻഡിലെ ബെൽഫാസ്റ്റ് വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് എഡിൻബർഗിലേക്കുള്ള യാത്രാ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തു വന്നത്. യാത്രക്കാരിൽ ഒരാളാണ് വിഡിയോ പകർത്തിയത്.

ഈസിജെറ്റ് എന്ന യാത്രാ വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. മാസ്ക് ധരിക്കാതെ യാത്ര തുടരാനാകില്ലെന്നു ജീവനക്കാർ നിലപാട് എടുത്തു. ഇതോടെ സ്ത്രീ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ജീവനക്കാരുടെ മുഖത്ത് തുപ്പുകയും മറ്റു യാത്രക്കാരുടെ നേരേ ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

യാത്രക്കാരോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയ സ്ത്രീയെ പൊലീസെത്തി ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോയി. ‘കൊറോണ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും മരിക്കും’ എന്ന് അവർ ആക്രോശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ ട്വിറ്ററിൽ വൻ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്.

English Summary: Woman refuses to wear mask on flight, deliberately coughs on passengers when deplaned