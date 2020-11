രാജ്യത്ത് പുതിയതായി 46,232 കോവിഡ് രോഗികൾ; ഒറ്റ ദിവസം 564 മരണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 46,232 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 90,50,598 ആയി. ഒറ്റ ദിവസം 564 പേർ ‌മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 1,32,726.

നിലവിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി 4,39,747 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. 24 മണിക്കൂറിൽ 49,715 പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ ആകെ രോഗമുക്തർ 84,78,124.



വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 10,66,022 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ 13,06,57,808 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഐസിഎംആർ അറിയിച്ചു.



English Summary : With 46,232 new Covid cases, India's total cases rise to 90,50,598