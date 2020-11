യുഎസ്സിലെ ഷോപ്പിങ് മാളിൽ വെടിവയ്പ്; 8 പേർക്ക് പരുക്ക്, ആക്രമി രക്ഷപ്പെട്ടു

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് വിസ്കോൻസിനിലെ ഷോപ്പിങ് മാളിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ 8 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. അക്രമം നടത്തിയയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞെന്നും ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിസ്കോൻസിനിലെ വോവറ്റോസ മേഫെയർ മാളിൽ വെടവയ്പ്പ് നടന്നതായി എഫ്ബിഐയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

20നും 30നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അക്രമണം അരങ്ങേറുമ്പോൾ മാളിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ ആ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ അഭയം തേടുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary :8 Injured In Shooting At US Mall In Wisconsin, Gunman Missing