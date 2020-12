വാജ്പേയിക്ക് തുരങ്കംപണി അറിയാമോ; മറുചോദ്യവുമായി എൻ.എസ്.മാധവൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയുടെ (ആർജിസിബി) ആക്കുളത്തുള്ള പുതിയ ക്യാംപസിന് എം.എസ്.ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ പേരു നൽകാനുളള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനെ വിമർശിച്ച് എഴുത്തുകാരനും നിരൂപകനുമായ എൻ.എസ്.മാധവന്‍.



നെഹ്‍റുവിന് വള്ളംകളി അറിയാമോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാജ്പേയിക്ക് തുരങ്കംപണി അറിയാമോയെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എൻ.എസ്.മാധവന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. റോഹ്തങ്ങിൽ അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത 9.02 കിലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ടണലിനു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ പേര് (അടല്‍ ടണല്‍) നൽകിയതു പരാമർശിച്ചായിരുന്നു മാധവന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഗോള്‍വാള്‍ക്കര്‍ രാജ്യസ്‌നേഹിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുരളീധരന്‍, നെഹ്‌റു കായിക താരമായിട്ടാണോ നെഹ്‌റു ട്രോഫിയെന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ചോദിച്ചിരുന്നു.

English Summary: MS Golwalkar name for Rajiv Gandhi Institute; NS Madhavan against V Muraleedharan