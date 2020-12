വളർത്തുനായയെ കാറിൽ കെട്ടിവലിച്ച ചാലാക്ക സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ വളർത്തുനായയെ കാറിൽ കെട്ടിവലിച്ച ചാലാക്ക സ്വദേശി യൂസഫ് അറസ്റ്റിൽ. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതതിനാൽ നായയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്ന് യൂസഫ് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, ശരീരത്തിലെ പരുക്കിന്റെ വേദനയും ആൾക്കൂട്ടവും കണ്ട് ഭയന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തെ നോവിച്ച വിഡിയോയിലെ നായയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ദയ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരും വിഡിയോ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന അഖിൽ എന്ന യുവാവും ചേർന്നാണ് കാണാതായ നായയെ കണ്ടെത്തിയത്.

റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചതിലൂടെ നായയുടെ ശരീരം മുഴുവൻ മുറിഞ്ഞ​ിരുന്നു. ഒപ്പം കാലിലെ എല്ലുകൾ കാണാവുന്ന തരത്തിൽ തൊലി അടർ‌ന്നും പോയിരുന്നു. യൂസഫ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ നായയാണ് ഇതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Dog which underwent cruelty in kochi found out