പത്തനംതിട്ട∙ സത്യത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് കേസ് അന്വേഷിച്ച സിബിഐ മുൻ ഡിവൈഎസ്പി വർഗീസ് പി.തോമസ്. കേസിൽ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുകയും ഒടുവിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മർത്തെത്തുടർന്ന് രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സിബിഐ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വര്‍ഗീസ് പി. തോമസ്.

‘സത്യത്തിനായി നിലകൊണ്ടു. വിധി അതിനു ലഭിച്ച സമ്മാനം. സത്യത്തിനായി വലിയ വില നൽകി. 10 വർഷം സർവീസ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ ഡിഐജിമാരായി’ – വികാരാധീനനായി വർഗീസ് പി. തോമസ്.

English Summary: Ex CBI official Varghese P Thomas on Abhaya case