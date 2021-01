കോട്ടയം∙ പാലാ സീറ്റിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം മുറുകുന്നതിനിടെ മാണി സി. കാപ്പനെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്ത് പി.ജെ. ജോസഫ്. മാണി സി.കാപ്പന്‍ പാലായില്‍ ഉചിതനായ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ്. അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്താല്‍ യുഡിഎഫ് സജീവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പാലാ സീറ്റ് ആര്‍ക്കും വിട്ടുനല്‍കില്ലെന്ന് മാണി സി. കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു‍.

English Summary : PJ Joseph again welcomes Mani C Kappan to UDF