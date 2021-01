രാജ്യത്ത് 18,177 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്; 24 മണിക്കൂറിൽ 217 മരണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി 18,177 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. 20,923 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 217 പേർ മരിച്ചു. രാജ്യത്താകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,03,23,965 ആയി. 2,47,220 ചികിത്സയിലുണ്ട്. 99,27,310 പേർ രോഗമുക്തരായി. ആകെ മരണം 1,49,435.

ചെന്നൈ ഐടിസി ഗ്രാൻഡ് ചോള ഹോട്ടലിലെ 85 തൊഴിലാളികൾക്കു ഡിസംബർ 15നും ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടയിൽ രോഗം പിടിപെട്ടതായി ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപറേഷൻ അറിയിച്ചു. ജനുവരി രണ്ട് വരെ 17,48,99,783 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യന്‍ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) വ്യക്തമാക്കി. ശനിയാഴ്ച മാത്രം 9,58,125 സാംപിളുകൾ‌ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു.

