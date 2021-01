ക്വാറന്റീൻ ലംഘനം: സൊഹൈലിനും അർബാസിനുമെതിരെ കേസ്; ക്വാറന്റീനിലാക്കി

മുംബൈ∙ ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ച ബോളിവുഡ് നടൻമാരായ സൊഹൈൽ ഖാൻ, അർബാസ് ഖാൻ, സൊഹൈൽ ഖാന്റെ മകൻ നീരവ് ഖാൻ എന്നിവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഇവരെ പിന്നീട് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീനിലാക്കി. ഡിസംബർ 25നാണ് സൊഹൈലും അർബാസും ദുബായിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയത്. 30ന് നീരവും തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ മൂവരും നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കാൻ തയാറായില്ല. ഹോട്ടലിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇത് പാലിക്കാതെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു.

സൽമാൻ സംഘടിപ്പിച്ച പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളിലും ഇവർ പങ്കെടുത്തു. നിരവധിപ്പേരുമായി ഇവർക്ക് സമ്പർക്കമുണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ബ്രിഹാൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ അറിയിച്ചു. യുകെയിൽ നിന്നും യുഎഇയിൽ നിന്നും എത്തുന്നവർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും 7 ദിവസം നിർബന്ധമായും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം. സൽമാൻ ഖാന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇരുവരും.

Content Highlights: Arbaaz and Sohail Khan sent to institutional quarantine