വാക്പോര് തുടരുന്നു; കങ്കണയുടെ ‘കുത്തി’നു മറുപടിയുമായി ഊർമിള

മുംബൈ∙ സിനിമ വിട്ട് ശിവസേനയിലെത്തിയ നടി ഊർമിള മതോംഡ്കറും വിവാദനായിക കങ്കണ റനൗട്ടും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് തുടരുന്നു. ശിവസേനയിൽ ചേർന്നതിനു പിന്നാലെ 3 കോടി രൂപ മുടക്കി ഊർമിള പുതിയ ഓഫിസ് വാങ്ങിയതിനെ ‘കുത്തി’ കങ്കണ നടത്തിയ ട്വീറ്റിനു പിന്നാലെയാണ് അതേ നാണയത്തിൽ ഊർമിള തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്.



നേരിട്ട് വന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ താൻ ഓഫിസ് വാങ്ങാൻ മുടക്കിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കങ്കണയ്ക്കു കൈമാറാമെന്ന് അറിയിച്ച ഊർമിള, ബോളിവുഡിലെ ലഹരി സംഘത്തിന്റെ പേരുവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ കങ്കണ തയാറാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ ബോളിവുഡിലെ ലഹരിമാഫിയയെ കുറിച്ച് തുടർച്ചയായി സംസാരിച്ച കങ്കണ, ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിടുമെന്നും എൻസിബിക്കു കൈമാറുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ പരിഹസിച്ചാണു ഊർമിള രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Urmila Matondkar hits back at Kangana Ranaut for 'property bought with hard-earned money' jibe