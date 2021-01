ജാർഖണ്ഡിൽ വിധവയെ കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്തു; രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു

ഛത്ര∙ ജാർഖണ്ഡിലെ ഛത്ര ജില്ലയിൽ അൻപതു വയസ്സുകാരിയെ ഒരു സംഘമാളുകൾ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കൊബ്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഹണ്ടർഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഏരിയയിലാണ് സംഭവം. ഭർത്താവു മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിൽ‍ സ്റ്റീല്‍ ഗ്ലാസ് കയറ്റുകയും ഗുരുതരമായി മുറിവേൽപ്പിക്കുകയു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന വിധവയായ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മൂന്നു യുവാക്കൾ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും അവരെ ബലാൽസഗം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

ഇരയായ സ്ത്രീയെ ഹണ്ടർഗഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസർ ഡോ. വേദ് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. രണ്ട ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ‍ഡൽഹിയിലെ ‘നിർഭയ’ കേസിനു സമാനമായി മറ്റൊരു പീ‍ഡനം നടന്നിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാദുന്‍ ജില്ലയിൽ അങ്കണവാടി ജീനക്കാരിയെ ക്രൂരമായി കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: 50-yr-old Woman in Critical Condition After Gangrape in Jharkhand, Steel Glass Inserted in Private Parts