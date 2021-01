10,000 അടി ഉയരത്തിൽ ഇന്തൊനീഷ്യൻ വിമാനം കാണാതായി; അമ്പതോളം യാത്രക്കാർ

ജക്കാർത്ത ∙ ഇന്തൊനീഷ്യയിൽനിന്നുള്ള വിമാനം കാണാതായി. ശ്രീവിജയ എയറിന്റെ ബോയിങ് വിമാനമാണു കാണാതായത്. അൻപതിലേറെ യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു വിവരം. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ജക്കാർത്തയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിലാണു വിമാനം കാണാതായത്.

വെസ്റ്റ് കലിമന്താൻ പ്രവിശ്യയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു വിമാനമെന്നു പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 10,000ലേറെ അടി ഉയരത്തിൽ വച്ചാണു ബോയിങ് 737–500 കാണാതായതെന്നു ഫ്ലൈറ്റ്റഡാർ24 ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു. ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഏതാനു മിനുറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണു സംഭവം.

27 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിമാനമാണിത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണെന്നു ശ്രീവിജയ എയർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Indonesia: Sriwijaya Air Flight 182 lost contact minutes after taking off from Jakarta