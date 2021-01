മലപ്പുറം ∙ എടവണ്ണ തിരുവാലി പാണ്ടിയാട് രണ്ട് കുട്ടികൾ കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. പാണ്ടിയാട് കളരിക്കൽ കണ്ണച്ചം തൊടി ജിജേഷിന്റെ മകൾ ആരാധ്യ (5), മാങ്കുന്നൻ നാരായണന്റെ മകൾ ഭാഗ്യശ്രീ (7) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളെ കാണാതായതിനെ തുടർന്നു നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണു കുളത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Two children found dead in a pond at Malappuram