‘മോദി സർക്കാരിന്റെ ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് തമിഴ്നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കും’

കോയമ്പത്തൂർ ∙ മോദി സർക്കാരിൽനിന്ന് തമിഴ്നാടിന്റെ തനതായ സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. തമിഴ്നാട്ടിൽ അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി കോയമ്പത്തൂരിൽ എത്തിയതായിരുന്നു രാഹുൽ.

‘തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വീണ്ടുമെത്തി എന്റെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടതിൽ വളരെയധികം ആഹ്ലാദവാനാണ്. മോദി സർക്കാരിന്റെ ആക്രമണത്തിൽനിന്നു തമിഴ് ജനതയുടെ തനതായ സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സംരക്ഷിക്കും’– രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഈ മാസം രണ്ടാം തവണയാണ് രാഹുൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തുന്നത്. ജനുവരി 14ന് ജല്ലിക്കെട്ട് കാണാൻ മധുരയിൽ വന്നിരുന്നു.



കോയമ്പത്തൂരിലെ വ്യവസായികളുമായും തിരുപ്പുരിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ യൂണിറ്റുകളിലെ തൊഴിലാളികളുമായും സംവദിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഈറോഡിലെത്തുന്ന രാഹുൽ അന്നു തന്നെ ധർമപുരത്ത് ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. തിങ്കളാഴ്ച കരൂർ, ഡിണ്ടിഗൽ ജില്ലകൾ സന്ദർശിക്കും.



English Summary :We will defend culture of Tamils against attacks by Modi govt: Rahul Gandhi