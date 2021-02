തിരുവനന്തപുരം∙ കോളജ് അധ്യാപക നിയമനത്തില്‍ വഴിവിട്ട് ഇടപെട്ടുവെന്ന് മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി. തിരുവനന്തപുരം തുമ്പ സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളജിലെ നിയമനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആക്ഷേപം.

ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഒരു വകുപ്പിലെ അധ്യാപകനെ മറ്റൊരു വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയെന്ന് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സമിതി. ഇത് യുജിസി, അധ്യാപക ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് സമിതി ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കി.

