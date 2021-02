കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്ന കലാകാരൻമാരോടു അസ്പൃശ്യത കാണിച്ചാൽ പ്രതികരിക്കും: മുല്ലപ്പള്ളി

കോഴിക്കോട്∙ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്ന കലാകാരൻമാരോടു സിപിഎം അസ്പൃശ്യത കാണിച്ചാൽ പൊതുസമൂഹം പ്രതികരിക്കുമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ നിലവാരത്തിലാണ് പെരുമാറുന്നത്. മികച്ചവർ എന്നതിൽ പരം സ്ഥാനാർഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇക്കുറി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു .

കോൺഗ്രസുകാരൻ ആണെന്ന ഒറ്റകാരണത്താലാണ് നടൻ സലിം കുമാറിനെ ഐഎഫ്എഫ്കെയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് അക്കാദമി ഒഴിവാക്കിയത്. ഇത്‌ കലാകേരളത്തോടുള്ള അനീതിയാണെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു .

അക്കാദമിയിലെ നിയമനനീക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെയർമാൻ കമലിനെ മുല്ലപ്പള്ളി വിമർശിച്ചു. കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേരുന്ന കലാകാരന്മാരെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സമൂഹം പ്രതികരിക്കും. രമേശ്‌ പിഷാരടിയെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



