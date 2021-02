വിവാഹാഭ്യർഥന നിരസിച്ചു; യുവതിയെ ട്രെയിനിന് അടിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമം

മുംബൈ∙ വിവാഹാഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിന് മുംബൈയിൽ യുവതിയെ ഓടുന്ന ട്രെയിനിന് അടിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമം. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ യുവതി ചികിത്സയിലാണ്. 24 വയസുള്ള പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. അന്ധേരിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിയുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് അക്രമി.



രണ്ട് വർഷമായി ഇരുവരും തമ്മിൽ അടുത്ത സൗഹൃദമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അകൽച്ചയിലാവുകയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവതിയെ പിന്തുടർന്ന പ്രതി ഖാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽവച്ച് ആക്രമിച്ചു. തന്നെ യുവാവ് പിന്തുടരുന്നത് മനസിലാക്കിയതിനാൽ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ യുവതി അമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇരുവരും ചേർന്ന് പ്രതിയെ ചെറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ നിന്ന് പ്രതി റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് യുവതിയെ വലിച്ചിഴച്ചു. ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ തലയടിച്ചാണ് യുവതിക്ക് പരുക്കേറ്റത്. തലയിൽ 12 തുന്നലുണ്ട്. ആളുകൾ സഹായത്തിനെത്തിയതോടെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയെ പിന്നീട് പൊലീസ് പിടികൂടി.



English Summary: Mumbai: 24-yr-old man held for trying to push woman under running train