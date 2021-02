കൊച്ചി∙ കെഎസ്ആർടിസിയിലെ 100 കോടിയുടെ തിരിമറിയില്‍ അന്വേഷണം വരുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍. 100 കോടിയുടെ തിരിമറി ഗൗരവമേറിയതാണ്. ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണമോ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണമോ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വരുമാനക്കണക്കിൽ 100 കോടി രൂപ കാണാതായെന്ന് സിഎംഡി ബിജു പ്രഭാകർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



English Summary: Will probe Rs 100 crore scam in KSRTC, says AK Saseendran