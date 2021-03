കോട്ടയം∙ വീട്ടു വളപ്പിലെ പറമ്പിൽ കരിയില കത്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ തീയിലേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണ് വയോധികൻ മരിച്ചു. നീണ്ടൂർ സ്വദേശി കുഞ്ഞു നാരായണനാണ് (81) മരിച്ചത്.

English Summary: Old man burned to death in Kottayam